Михаил Развожаев раскрыл подробности о состоянии пострадавших после удара ВСУ по городу.

Решается вопрос о транспортировке в российскую столицу от 15 до 20 пострадавших после атаки Вооруженных сил Украины по городу Севастополю. Соответствующей информацией с подписчиками поделился местный губернатор Михаил Развожаев через собственный Telegram-канал.

Я переговорил с заместителем мэра Москвы Анастасией Владимировной Раковой, в Москве обо всех родителях, которые полетят с детьми, позаботятся и разместят в гостинице. Михаил Развожаев, глава города

Напомним, что 23 июня в 12:15 по московскому времени армия киевского режима совершила преднамеренный террористический удар по Севастополю пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS. Эти иностранные средства были снаряжены кассетными боевыми частями. Во время отражения ракетной атаки российская противовоздушная система обороны перехватила четыре ракеты противника. Однако подрыв осколочной боевой части пятой ракеты ВСУ американского производства в воздушном пространстве привел к многочисленным жертвам среди гражданского населения. Ранения и травмы различной степени тяжести, по последним данным от местных властей, получил 151 человек. Также известно, что 82 пациента госпитализированы, включая 27 несовершеннолетних. Жертвами трагедии стали четыре человека: двое детей и двое взрослых.

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Фото и видео: Telegram / РаZVожаев