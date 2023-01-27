Депутатский автопробег "Дорогами Победы" из Петербурга в Мурманск стартовал

На этот раз депутаты будут в пути с 9 по 15 июня.

Утром 9 июня из Петербурга стартовал депутатский автопробег "Дорогами Победы". Конечной точкой в 2024 году станет Мурманск, сообщил председатель Законодательного Собрания (ЗакСа) Александр Бельский в своем tg-канале.

Акция, посвященная годам Великой Отечественной войны, является традиционной. В прошлом году законодатели проехали по маршруту Петербург — Севастополь.

На этот раз депутаты будут в пути с 9 по 15 июня. По дороге в Мурманск они посетят Кировск, Лодейное поле, Олонец, Петрозаводск, Кондопогу, Кандалакшу и Мончегорск, а на обратном пути из Мурманска проедут через Североморск, Полярные зори, Медвежьегорск, Сортавалу и Приозерск.

Желаю участникам автопробега успехов и заранее благодарю представителей органов власти из регионов, которые тоже подключатся к автопробегу. Сохранять дух братства и взаимопомощи, чтить подвиги предков – наш священный долг. Александр Бельский, председатель ЗакСа Петербурга

Ранее мы рассказывали о том, что забег "Навстречу Играм дружбы" состоялся в рамках ПМЭФ.

Фото: Telegram / Спикер Бельский