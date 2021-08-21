В Петербурге прошел праздничный автопробег техники Росгвардии

В Санкт-Петербурге состоялся праздничный автомобильный пробег, приуроченный к двум знаменательным датам — 10-летию образования Росгвардии и 215-й годовщине со дня создания войск правопорядка. Колонна специальной техники проследовала по улицам и набережным Северной столицы в сопровождении экипажей военной автомобильной инспекции.
В составе автоколонны зрители могли увидеть бронеавтомобили "Витязь", "Патруль" и "Тигр". Также в пробеге участвовал мобильный обнаружитель беспилотных летательных аппаратов, созданный на базе пикапа, автомобили вневедомственной охраны и комплекс разминирования ОМОН "Бастион".
Фото: Piter.TV
