Ломоносовский район посвятил Ленинградской победе автопробег

В акции приняли участие школьники, молодежь, ветераны, активисты общественных движений.

На территории Ломоносовского района, где в 1944 году разворачивалась победная операция по снятию блокады "Январский гром", прошел 24-й автопробег по кольцу обороны Ораниенбаумского плацдарма. Об этом рассказала администрация Ленинградской области.

В акции приняли участие школьники, молодежь, ветераны, активисты общественных движений. Стартовал пробег с митинга на горе Колокольня у мемориала "Непокоренная высота 105,3", где находился командный пункт операции "Январский гром".

Участники проехали по местам ожесточённых боев, возложили цветы к мемориалам Великой Отечественной, почтили память героев. Экскурсоводы рассказывали о каждом из мемориалов плацдарма: памятник Ораниенбаумским партизанам в Лопухинке, памятник штурмовику Ил-2 в Лебяжьем, мемориал "Берег мужественных" на реке Воронка.

Завершился пробег у Гостилицкого военного мемориала, братского захоронения 3185 советских воинов, четверо из которых – Герои Советского Союза.

В Соляном переулке 27 января открыли памятник блокадному медику.

Фото: администрация Ленинградской области