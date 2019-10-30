Петербургские храмы запретили посещать до 28 апреля

Поэтому праздник Радоница также пройдет без прихожан.

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в Петербурге до 28 апреля запретили посещать храмы.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий по благословлению Патриарха Кирилла принял решение продлить запрет до 28 апреля. Поэтому праздник Радоница также пройдет без прихожан.

Митрополит подчеркнул, что свои обязанности в храмах могут продолжить исполнять только священнослужители, церковные работники и волонтеры.

Днем в субботу, 18 апреля, в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь – предвестник Пасхи.

Фото: Piter.TV