Семь стран Восточной Европы создали ОВД для защиты от сил НАТО.

Варшавскому договору исполнилось 65 лет. Документ подписан 14 мая 1955 года представителями семи государств в столице Польши. Соглашение стало ответом европейских стран на создание западного блока НАТО.

Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи подписан СССР, Албанией, Венгрией, ГДР, Польшей, Болгарией, Румынией и Чехословакией. Варшавский договор одобрили все социалистические страны Восточной Европы. Исключением стала Югославия. На основе заключенного соглашения, дипломаты создали собственный военный союз, получивший название Организация Варшавского договора. Командующим силами ОВД назначен советский маршал Иван Конев.

Блок Североатлантического альянса появился на шесть лет раньше ОВД. Инициаторами подписания Варшавского договора стали Польша, ГДР и Чехословакия. Она беспокоились о возникшей угрозе, которую представляли члены НАТО. В список стран-альянса вошли силы Федеративной республики Германии.

Напомним, что Варшавский договор прекратил свое действие после распада Советского союза, в июле 1991 года.

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