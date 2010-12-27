Варламов не оценил замену светильников на "Площади Ленина"

Блогеру не понравилось сочетание старой станции и новых торшеров.

В петербургском метро, на станции "Площадь Ленина" начали замену старых светильников на новые. Блогер и урбанист Илья Варламов не остался в стороне от изменений и отреагировал на уход старых элементов интерьера метро в прошлое.

Блогер напомнил о красивом сочетании похожих на факелы торшеров на наклонном ходу и светильников в вестибюле и тут же расстроился, что бронзовые торшеры с декором заменяют "новоделом из нержавейки".

Светильники благополучно пережили распад Совка и лихие 90-е, но не пережили суровую бегловскую модернизацию. – сказал Варламов.

Дизайн новых светильников блогер назвал "не отвратительным", но подходящим для какой-нибудь новой станции. Установка их на исторической станции Варламов сравнил с покупкой "торшеров из "Икеи" для Нотр-Дам-де-Пари". Блогер задается вопросом о том, почему новые "факелы" не могли сделать похожими на старые и немного повременить с установкой, или вовсе отреставрировать отслужившие.

Теперь все пассажиры, поднимаясь и спускаясь, будут вынуждены несколько минут смотреть на эту нелепицу. Кстати, очень интересно, какое оправдание на этот счёт придумают в Смольном. – подытожил блогер.

Оправдание замене светильников дали в самой петербургской подземке. Вот чем объясняется замена.

Фото: Михаил Черныш, ВООПИиК Санкт-Петербургское городское отделение / ВКонтакте