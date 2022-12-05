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Варламов признан первой звездой матча между "Айлендерс" и "Чикаго"

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Россиянин провел первый сухой матч в нынешнем сезоне НХЛ.

Вратарь "Айлендерс" Семен Варламов стал первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Чикаго". Встреча прошла на "Ю-Би-Эс-Арене" в Элмонте.

"Айлендерс" одержали победу со счетом 3:0. Варламов отразил 21 бросок по своим воротам. Россиянин одержал первую сухую победу в нынешней регулярке.

Всего в нынешнем сезоне НХЛ Семен Варламов провел девять матчей, в который одержал шесть побед и пропустил 22 шайбы.

Ранее мы сообщали, что гол Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Даллас".

Видео: YouTube / SPORTSNET

Теги: национальная хоккейная лига, семен варламов, хк нью-йорк айлендерс, хк чикаго блэкхокс
Категории: Лента новостей, Спорт, Хоккей,

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