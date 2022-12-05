Варламов признан первой звездой матча между "Айлендерс" и "Чикаго"

Вратарь "Айлендерс" Семен Варламов стал первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Чикаго". Встреча прошла на "Ю-Би-Эс-Арене" в Элмонте.
"Айлендерс" одержали победу со счетом 3:0. Варламов отразил 21 бросок по своим воротам. Россиянин одержал первую сухую победу в нынешней регулярке.
Всего в нынешнем сезоне НХЛ Семен Варламов провел девять матчей, в который одержал шесть побед и пропустил 22 шайбы.
Ранее мы сообщали, что гол Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Даллас".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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