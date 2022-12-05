Гол Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Даллас"

Россиянин стал первой звездой матча.

"Миннесота" обыграла "Даллас" со счетом 6:5 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на арене "Американ Эйрлайнс-центр" в Далласе.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов стал первой звездой матча. Россиянин отметился заброшенной шайбой в первом периоде. Основное время завершилось со счетом 5:5. В серии буллитов точнее оказалась "Миннесота". Форвард реализовал свою попытку.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 24 матча, забросил 16 шайб и отдал 16 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что шайба Свечникова помогла "Каролине" одержать победу над "Лос-Анджелесом".

Видео: YouTube / SPORTSNET