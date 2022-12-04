Шайба Свечникова помогла "Каролине" одержать победу над "Лос-Анджелесом"

"Каролина" обыграла "Лос-Анджелес" со счетом 4:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на домашнем стадионе "Лос-Анджелеса".
Нападающий "Каролины" Андрей Свечников принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился заброшенной шайбой в третьем периоде.
В нынешнем сезоне НХЛ Андрей Свечников провел 25 матчей, забросил 15 шайб и отдал 10 голевых передач.
Ранее мы сообщали, что гол Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Анахайм".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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