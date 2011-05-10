Гол Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Анахайм"

"Миннесота" обыграла "Анахайм" по буллитам со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.
Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов помог своей команде одержать победу. Хоккеист отметился заброшенной шайбой в конце третьего периода. Основное время матча завершилось со счетом 4:4. В серии буллитов точнее были хоккеисты "Миннесоты". Россиянин реализовал один из бросков.
В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 23 матча, забросил 15 шайб и отдал 16 голевых передач.
Ранее мы сообщали, что три передачи Малкина принесли "Питтсбургу" победу над "Сент-Луисом".
Видео: YouTube / SPORTSNET
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