Гол Капризова помог "Миннесоте" обыграть "Анахайм"

Россиянин также реализовал один из буллитов в серии.

"Миннесота" обыграла "Анахайм" по буллитам со счетом 5:4 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Эксел Энерджи-центр" в Сент-Поле.

Нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов помог своей команде одержать победу. Хоккеист отметился заброшенной шайбой в конце третьего периода. Основное время матча завершилось со счетом 4:4. В серии буллитов точнее были хоккеисты "Миннесоты". Россиянин реализовал один из бросков.

В нынешнем сезоне НХЛ Кирилл Капризов провел 23 матча, забросил 15 шайб и отдал 16 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что три передачи Малкина принесли "Питтсбургу" победу над "Сент-Луисом".

Видео: YouTube / SPORTSNET