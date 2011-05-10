Три передачи Малкина принесли "Питтсбургу" победу над "Сент-Луисом"

На счету форварда 24 очка в нынешнем сезоне НХЛ.

"Питтсбург" обыграл "Сент-Луис" со счетом 6:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Игра прошла на "Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арене" в Питтсбурге.

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин поучаствовал в трех из шести заброшенных шайбах в ворота гостей. С его передач отличились Каспери Капанен и Джейсон Цукер. Россиянин также поучаствовал в голевой атаке, по итогам которой свою шайбу забросил Брайан Раст.

В нынешнем сезоне НХЛ Евгений Малкин провел 25 матчей, забросил восемь шайб и отдал 16 голевых передач.

Ранее мы сообщали, что шайба Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Торонто".

Видео: YouTube / SPORTSNET