Шайба Кучерова помогла "Тампе" обыграть "Торонто"

Россиянин забросил 11 шайб в нынешнем сезоне НХЛ.

"Тампа" одержала победу над "Торонто" в овертайме со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча прошла на "Амали-Арене".

Форвард "Тампы" Никита Кучеров принял участие в победе своей команды. Россиянин отметился заброшенной шайбой в начале третьего периода. Также голом отличился его одноклубник Владислав Наместников.

В нынешнем сезоне НХЛ Никита Кучеров провел 24 матча, забросил 11 шайб и отдал 25 голевых передач.

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Видео: YouTube / SPORTSNET