Вандалы в США ворвались в люксовый автосалон и подожгли машины

Вандалы в США ворвались в люксовый автосалон Mercedes-Benz в американском городе Окленд и подожгли машины. Видео опубликовало ABC News.
Хулиганы в капюшонах, балаклавах и масках попали на видео. На кадрах видно как они поджигают дорогие машины, разбивают на них стекла и пишут различные надписи красной краской. Одна из них звучит так: "Сожрем богатых".
На видео видна разбитая витрина магазина. Также вандалы кинули кресло в лобовое стекло одного из автомобилей.
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Видео: ABC News
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