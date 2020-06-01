Вандалы в США ворвались в люксовый автосалон и подожгли машины

Хулиганы в капюшонах, балаклавах и масках попали на видео.

Вандалы в США ворвались в люксовый автосалон Mercedes-Benz в американском городе Окленд и подожгли машины. Видео опубликовало ABC News.

Хулиганы в капюшонах, балаклавах и масках попали на видео. На кадрах видно как они поджигают дорогие машины, разбивают на них стекла и пишут различные надписи красной краской. Одна из них звучит так: "Сожрем богатых".

На видео видна разбитая витрина магазина. Также вандалы кинули кресло в лобовое стекло одного из автомобилей.

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Видео: ABC News