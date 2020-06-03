Valve представила свой портативный игровой ПК

Консоль получила название Steam Deck. Информация о том, что Valve работает над подобным устройствам, просочилась в сеть полтора месяца назад.
Пока можно зарезервировать Deck для покупки и получить уведомление, когда устройство поступит в продажу.
В продаже будет три модели, различные лишь по объему накопителя: 64 ГБ (eMMC), 256 или 512 ГБ (NVMe SSD). В каждой будет слот для карты microSD. Отдельно в продажу поступит док-станция с портами для периферийных устройств и подключения к ТВ и интернету по кабелю.
Старт продаж в декабре 2021 по цене от 399 долларов.
Ранее Nvidia создала суперкомпьютер для ученых.
Видео: Telegram / Двач
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