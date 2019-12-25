Nvidia создала суперкомпьютер для ученых

Компьютер поможет понять такие болезни, как деменция, инсульт, рак мозга и рассеянный склероз.

В партнерстве с AstraZeneca и GlaxoSmithKline американская компания Nvidia создала суперкомпьютер Cambridge-1. На этом компьютере ученые смогут моделировать заболевания, получать новые лекарства и больше узнавать о геноме человека, сообщает Bloomberg.

Cambridge-1 предоставит ведущим мировым исследователям <...> возможность выполнять работу всей своей жизни на самом мощном суперкомпьютере Великобритании, раскрывая разгадку болезней и методов лечения в таких масштабах и с такой скоростью, которые ранее были невозможны в Великобритании, - отметил основатель и исполнительный директора Nvidia Дженсен Хуанг.

Предполагается, что с помощью нового компьютера ученые смогут лучше понять такие болезни, как деменция, инсульт, рак мозга и рассеянный склероз и так далее. Это позволит проводить более раннюю диагностику и лечение.

Стоимость компьютера составила 100 млн долларов. О его создании было объявлено еще в октябре, после того, как Nvidia заключила сделку с ARM (Advanced RISC Machines).

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