В Финляндии призвали для начала представить Европу наилучшим образом до начала переговоров.

Европейский союз не должен отчаянно стремиться к миру на украинской территории, а также быть нейтральным посредником в конфликте Москвы и киевского режима. Соответствующее заявление сделала министр по иностранным делам Финляндии Элина Валтонен в интервью для немецкой газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Западный дипломат из хельсинки добавила, что региональное сообщество должно самостоятельно определиться с тем, чего коллективный Брюссель хочет добиться от Кремля по вопросу мирного диалога для урегулирования кризисной ситуации.

Не должно создаваться впечатление, что мы в Европе отчаянно стремимся к переговорам для достижения мира, независимо от условий. Мы не нейтральные посредники. Мы поддерживаем Украину, <…> Для этого Европа должна быть представлена ​​наилучшим образом. Элина Валтонен, глава МИД Финляндии

Ранее председатель Евросовету Антониу Коштавыразил мнение о том, что руководству ЕС следует установить прямой контакт с Москвой для того, чтобы иметь возможность слушать Москву.

Валтонен: ЕС продвинулся в обсуждении контактов с Россией.

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