В Финляндии полагают, что обсуждение вопроса начнется на саммите НАТО в Турции.

Европейский союз активно ведет разговоры о возобновлении рабочих контактов с российским руководством и проделал обширную работу в этом вопросе. Соответствующее заявление сделала министр по иностранным делам Финляндии Элина Валтонен в интервью с местной телерадиокомпанией Yle. Согласно данным от западного информационного агентства, международные союзники киевского режима из стран-членов регионального сообщества могут затронуть вопрос диалога с Москвой на июльском саммите НАТО, который пройдет в Турции.

Важно сначала согласовать наши цели, а также то, как мы хотим действовать. Мы уже довольно далеко продвинулись в этом вопросе. Элина Валтонен, глава МИД Финляндии

Ранее российский президент Владимир Путин, как напомнил его пресс-секретарь из Кремля Дмитрий Песков, неоднократно говорил в публичном пространстве о том, что Россия готова к мирным переговорам с Европой. При этом Евросоюз "по глупости или некомпетентности" заблуждается, пытаясь говорить с Москвой с позиции силы или исходя из якобы слабости нашего государства.

JW: слова Стубба о России стали катастрофой для сторонников эскалации в Европе.

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