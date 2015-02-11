Российского артиста Валерия Гаркалина похоронят на Миусском кладбище в Москве. Об этом журналистам рассказали представители пресс-службы ГИТИСа. Траурная церемония запланирована на вторник, 23 ноября. Уточняется, что гражданская панихида по деятелю культуры состоится в Учебном центре столичного театрального вуза в 11 часов того же дня.
В 15:00 отпевание и захоронение на Миусском кладбище.
пресс-служба ГИТИСа
Напомним, что в начале октября Валерий Гаркалин заболел коронавирусом и был госпитализирован в инфекционную больницу в Коммунарке. Актер скончался от полиорганной недостаточности 20 ноября. Он известен зрителями своими ролями в таких картинах как "Ширли-Мырли", "Детки напрокат", сериалах "Дом кувырком", "Моя прекрасная няня".
Прощание с Гаркалиным пройдет 23 ноября в учебном театре ГИТИСа.
Фото: YouTube / Россия-1
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