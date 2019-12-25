Валерий Гергиев стал героем стрит-арта во Владикавказе

Полотно появилось на музыкальной школе искусств имени знаменитого дирижера.

Стена колледжа искусств имени Валерия Гергиева во Владикавказе стала полотном для стрит-арта, на котором изображен знаменитый дирижер.

Авторами работы стала команда HoodGraff, сделавшая множество работ в Петербурге. Их баллонам принадлежат изображения Сергея Бодрова, Юрия Шевчука, Виктора Цоя, Станислава Черчесова и других знаменитых персонажей из мира российской и мировой культуры.

Такого гостеприимства, которое получили во Владикавказе, мы не получали нигде! Дай Бог светлого будущего этому народу! Мы с гордостью оставляем новый арт-объект на муз.училище им. В.Гергиева, как символ "торжества разума над хаосом" – написали в Instagram-аккаунте создатели мурала.

Ранее мы сообщали о том, как стрит-арт в Петербурге отреагировал на результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ. Это выразилось не только в изображениях на стенах.

Фото: @myhoodisgood / Instagram