На улице Восстания обновили граффити с Виктором Цоем: портрет серьезно изменили

В распоряжении Piter.TV появилось видео с места событий.

Днем 5 апреля жители Петербурга заметили уличных художников возле станции метро "Площадь Восстания". Горожане сообщили, что возле дома № 8 лит. Г на улице Восстания обновляют граффити с Виктором Цоем. Мобильный корреспондент Piter.TV прислал видео с места событий.

По словам очевидцев, художники вносят в свой рисунок последние штрихи. Сейчас уже можно видеть, что получилось.

Граффити переделали довольно сильно. До этого был вот такой рисунок. Работают те же художники, Илья Ис и Артём Бурж, из группы Hood Graff передает очевидец

Напомним, что граффити с солистом группы "Кино" появилось в начале августа 2014 года во дворе между улицей Восстания, 8 и улицей Маяковского, 5. Его авторами являются художниками из арт-группы HoodGraff.

В феврале этого года вандалы испортили портрет Виктора Цоя надписью о его нетрадиционной сексуальной ориентации.

Ранее мы писали, что портрет Ахматовой украсил заброшенное здание в центре Мадрида.

Видео: Piter.TV