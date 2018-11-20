Портрет Ахматовой украсил заброшенное здание в центре Мадрида

За считанные дни картина русского художника стала достоянием испанской столицы.

Гигантский портрет поэтессы Анны Ахматовой украсил здание на улице Санта Исабель, всего в нескольких десятках метров от одного из самых старейших мадридских кинотеатров Cine Doré. Об этом пишут "РИА Новости".

Автором работы стал русский художник, уроженец Новосибирска Марат "Morik" Данильян. Сейчас мужчина живет наполовину в Сербии, а наполовину в Чехии. Картина he Rhyme of Things писалась несколько дней на стене пустующего здания.

Марат Данильян заявил, что не является поклонником Ахматовой, однако его привлекают профиль и анфас поэтессы. Кроме портрета на стене красуются многочисленные предметы, смысл которых с трудом можно понять. Это куски керамики, керамическая ваза, различные формы.

Работы этого художника также можно увидеть на улицах некоторых городов Китая, Дании, США, Канады, Чехии, Франции, Италии и Украины. Данильян надеется, что однажды они появятся в Москве, где вскоре откроется его персональная выставка.

Ранее мы писали, что на Художников появилось граффити, посвященное подростковой любви.

Фото: ВКонтакте / Ахматова Анна Андреевна