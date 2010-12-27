На Художников появилось граффити, посвященное подростковой любви

Граффити очень сильно напоминает оммаж в сторону киноленты "Скажи что-нибудь".

В Выборгском районе Санкт-Петербурга появилось новое граффити, посвященную киноленте "Скажи что-нибудь". Фотографию рисунка пользователи разместили в социальных сетях.

Рисунок с молодым человек, держащим в руках кондиционер, появился на доме номер 16 на проспекте Художников. Граффити очень сильно напоминает оммаж в сторону киноленты "Скажи что-нибудь", рассказывающей о взаимоотношениях двух влюбленных.

Сказать точно, что именно художник хотел сказать этим рисунком нельзя, однако в сети пользователи отметили расположение граффити. Арт нарисован между двумя окнами – новым стеклопокетом и советской рамой.

Юноша держит в руках кондиционер на границе, где советское окно встречается с российским, под ногами у него тележки для мусора за решёткой, а сам мусор в углу и совершенно свободен, разбитую в хлам лестницу венчает пандус, идёт снег. Для наилучшего восприятия этой картины я предлагаю вам композицию группы ДДТ ("Это твоя родина, сынок" – прим.ред)

– написал автор поста

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Фото: группа Шувалово - Озерки | Выборгский район | СПб