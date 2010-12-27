За год в Петербурге построят 3,7 млн кв. м жилья

На реализацию плана за период с 2019 по 2024 год на планируют потратить более 1,66 трлн рублей,

В 2019/20 году власти Санкт-Петербурга планируют вводить по 3,7 млн кв. м жилья. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на слова председателя городского комитета по строительству Евгений Барановский

По словам чиновника, данный показатель является усреднённым значением, которое вычислили по итогам прошлых лет. В 2018 году в Северной Столице было введено рекордные 3,9 млн кв. м, что превышало показатели предыдущего года на 10,3%.

Напомним, что ввод жилья осуществляется в рамках национального проекта "Жилье и городская среда". На реализацию плана за период с 2019 по 2024 год на планируют потратить более 1,66 трлн рублей, больше половины из которых будут выделены из федерального бюджета.

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