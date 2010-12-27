По версии следствия, в городе действует преступная группировка, которая обманным путем забирает жилье у пенсионеров.

Смольный начал проверку Дома ветеранов по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по социальной политике.

Следствие полагает, что "Дом ветеранов войны и труда № 1" может быть задействован в мошеннической схеме с квартирами пенсионеров.

Согласно материалам дела, в период с 2017 по 2018 мошенники завладели шестью квартирами общей стоимостью 22,5 млн рублей. Следователи совместно с полицией и Росгвардией проводят обыски, в ходе которых изымают важные для расследования документы и предметы. Кроме того, правоохранители пытаются выяснить, причастны ли задержанные к другим эпизодам мошенничества, а также к убийствам одиноких пенсионеров.

В Смольном отметили, что они неоднократно обращались с просьбой проверить организации, которые рекламируют свои услуги по оказанию помощи пенсионерам в устройстве в соцучреждения.

Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге задержали банду мошенников, которая отбирала у пенсионеров жилье

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