Валерий Цепкало попросил мировых лидеров о помощи на выборах Белоруссии

Власти Белоруссии мешают проведению открытых, честных и конкурентных выборов в стране.

Незарегистрированный кандидат на выборах президента Белоруссии Валерий Цепкало попросил мировых лидеров о помощи на выборах в республики. Он написал письмо главам 30 государств. Среди них США, Канада, Великобритания, Франция. Об этом пишет "Интерфакс — Запад".

Цепкало рассказывает, что власти Белоруссии мешают проведению открытых, честных и конкурентных выборов в стране, а также давят на тех, кто хочет, чтобы они были прозрачными. Для этого власти привлекают силовые структуры — на несогласных оказывают силовое давление, используются методы устрашения.

Политик просит мировых лидеров повлиять на процесс, чтобы выборы в Белоруссии были честными и свободными. Например, он просит привлечь на выборы международное наблюдение.

Ранее Лукашенко обвинили в провоцировании белорусского майдана.