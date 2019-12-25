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Валерий Цепкало попросил мировых лидеров о помощи на выборах Белоруссии
Сегодня, 10:03
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matveyvn

Валерий Цепкало попросил мировых лидеров о помощи на выборах Белоруссии

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Власти Белоруссии мешают проведению открытых, честных и конкурентных выборов в стране.

Незарегистрированный кандидат на выборах президента Белоруссии Валерий Цепкало попросил мировых лидеров о помощи на выборах в республики. Он написал письмо главам 30 государств. Среди них США, Канада, Великобритания, Франция. Об этом пишет "Интерфакс — Запад".

Цепкало рассказывает, что власти Белоруссии мешают проведению открытых, честных и конкурентных выборов в стране, а также давят на тех, кто хочет, чтобы они были прозрачными. Для этого власти привлекают силовые структуры — на несогласных оказывают силовое давление, используются методы устрашения.

Политик просит мировых лидеров повлиять на процесс, чтобы выборы в Белоруссии были честными и свободными. Например, он просит привлечь на выборы международное наблюдение.

Ранее Лукашенко обвинили в провоцировании белорусского майдана.

Теги: валерий цепкало, выборы, выборы президента белоруссии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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