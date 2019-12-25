Вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech одобрили для использования в Великобритании

Вакцину от коронавируса от американской Pfizer и её немецкой компании BioNTech одобрили для использования в Великобритании. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.
Решение было принято после нескольких месяцев тщательных клинических испытаний.
цитата из пресс-релиза
Отмечается, что эксперты MHRA провели кропотливые испытания. Они пришли к выводу, что вакцина полностью безопасна, эффективна и соответствует всем стандартам качества.
Программа вакцинации в Великобритании начнётся со следующей недели. Предусматривается, что Соединённое Королевство получит 40 доз вакцины. Европейский и американский регуляторы должны принять решение о поставках в декабре.
Ранее в Великобритании завершился общенациональный карантин.
Фото: pixabay.com
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