Вакцину от коронавируса Pfizer и BioNTech одобрили для использования в Великобритании

Программа вакцинации в Великобритании начнётся со следующей недели.

Вакцину от коронавируса от американской Pfizer и её немецкой компании BioNTech одобрили для использования в Великобритании. Об этом сообщает министерство здравоохранения страны.

Решение было принято после нескольких месяцев тщательных клинических испытаний. цитата из пресс-релиза

Отмечается, что эксперты MHRA провели кропотливые испытания. Они пришли к выводу, что вакцина полностью безопасна, эффективна и соответствует всем стандартам качества.

Программа вакцинации в Великобритании начнётся со следующей недели. Предусматривается, что Соединённое Королевство получит 40 доз вакцины. Европейский и американский регуляторы должны принять решение о поставках в декабре.

Ранее в Великобритании завершился общенациональный карантин.

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