Вакцинация против гриппа пройдет в Петербургских вузах до конца октября

Всего в городе насчитывается 307 тысяч студентов.

Сотрудники и студенты петербургских университетов смогут пройти массовую вакцинацию против гриппа до 19 октября включительно. Об этом сообщила пресс-служба городского Комитета по науке и высшей школе.

Прививки будут делать как в медицинских пунктах вузов, так и по месту жительства вакцинируемого. График будет составлен согласно Национальному календарю профилактических прививок Министерства здравоохранения страны.

Общая вакцинация от заболевания начнется в городе с 28 августа. В общей сложности планируется привить 3,2 миллиона человек, среди которых – 448 тысяч детей.

Добавим, что в Петербурге насчитывается 72 вуза, в которых обучаются 307 тысяч студентов и работают свыше 70 тысяч педагогов и других специалистов.

Ранее мы рассказали о том, что власти Петербурга выделили свыше 15 миллиардов рублей на подготовку школ к новому учебному году.

Фото: Piter.TV