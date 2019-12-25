В Петербурге планируют вакцинировать от гриппа 3,2 млн человек

В новом эпидсезоне к гриппу присоединится коронавирусная инфекция.

В Петербурге стартовала вакцинация против гриппа, всего планируется привить около 3,2 млн человек. Особое внимание будет уделяться группам риска, в которую входят дети, пожилые люди, медики, педагоги и люди с хроническими заболеваниями. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Самой многочисленной группой, который собираются привить, являются люди старше 60 лет ― 700 тыс. человек и страдающие хроническими ― 537,5 тыс.человек.

Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил, что сейчас также идет распространение коронавируса. По словам и.о. начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу Ирины Катаевой, прививку стоит делать в период с сентября по ноябрь. На выработку иммунитета требуется около 2-3 недель.

Также эпидемиолог Боткинской больницы развеяла мифы о вакцинации от гриппа.

Фото: Piter.TV