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В Петербурге планируют вакцинировать от гриппа 3,2 млн человек
Сегодня, 13:05
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nadezhda_sib

В Петербурге планируют вакцинировать от гриппа 3,2 млн человек

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В новом эпидсезоне к гриппу присоединится коронавирусная инфекция.

В Петербурге стартовала вакцинация против гриппа, всего планируется привить около 3,2 млн человек. Особое внимание будет уделяться группам риска, в которую входят дети, пожилые люди, медики, педагоги и люди с хроническими заболеваниями. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Самой многочисленной группой, который собираются привить, являются люди старше 60 лет ― 700 тыс. человек и страдающие хроническими ― 537,5 тыс.человек.

Губернатор Петербурга Александр Беглов напомнил, что сейчас также идет распространение коронавируса. По словам и.о. начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу Ирины Катаевой, прививку стоит делать в период с сентября по ноябрь. На выработку иммунитета требуется около 2-3 недель. 

Также эпидемиолог Боткинской больницы развеяла мифы о вакцинации от гриппа. 

Фото: Piter.TV

Теги: вакцинация, грипп
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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