В Петербурге вакцинацию от гриппа прошли свыше 750 тыс. человек

Показатель составляет 23,6% от намеченного плана.

В Северной столице от гриппа вакцинировались более 750 тыс. человек, что составляет 23,16% от плана. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

В частности, вакцинация затронула 139 тыс. детей, 3 тыс. беременных и 607 тыс. взрослых. Еще 10 тыс. человек поставили прививки за счёт средств администраций районов, в также предприятий и ИП.

За последнюю неделю прививку от гриппа в Петербурге сделали 370 тыс. граждан. На территории города работали 429 прививочных бригад на 482 объектах.Кроме того, в 14 районах работу вёл 41 передвижной пункт, где были вакцинированы 40 тыс. человек.

Ранее мы сообщили о том, что в Ленобласти началась прививочная кампания против гриппа.

Фото: Комздрав СПб