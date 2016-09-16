В Ленобласти началась прививочная кампания против гриппа

Также в регионе не забывают про вакцинацию от коронавируса.

На прошлой неделе в Ленобласти стартовала прививочная кампания против гриппа в рамках подготовки к сезону заболеваемости ОРВИ. Также жители региона продолжают оберегать организм и от коронавируса. О текущей ситуации с вакцинами рассказал Online47 со ссылкой на председателя комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергея Вылегжанина.

Руководитель сообщил, что вакцина от гриппа уже поступила во все районы, а число желающих поставить прививку заметно увеличивается, как и в случае вакцины от COVID-19.

Очевидно, срабатывает этакая эмоциональная мотивация, все волны так было. Поэтому сейчас мы предлагаем привиться одномоментно, поскольку это допускается. Сергей Вылегжанин, председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области

Кроме того, по словам внештатного эпидемиолога комитета по здравоохранению Ленинградской области Елены Хорьковой, в регион уже поставлено 448 190 доз вакцины от гриппа, то есть, 50,3% от ближайших поставок. Жители региона могут выбрать место вакцинации из 390 прививочных пунктов.

Ранее мы сообщили о том, что вакцины против гриппа и против COVID-19 есть во всех регионах России.

Фото: Piter.TV