Вакцина "КовиВак" закончилась в Москве менее чем за сутки

За сутки ею привились около 12 тысяч жителей города.

Вакцина "Ковивак", разработанная центром имени Чумакова, закончилась в Москве менее чем через сутки после поступления. Об этом говорится на официальном сайте главы российской столицы.

За сутки данным препаратом привились около 12 тысяч граждан. Желающих было больше, поэтому возле некоторых пунктов вакцинации наблюдались очереди.

Вакцины "Ковивак" нет в наличии. Ожидается поставка препарата от Минздрава России. из сообщения на сайте мэра Москвы

Накануне данный препарат был поставлен в 14 павильонов "Здоровая Москва". В каждом из них было не более 850 доз вакцины. В настоящее время в листе ожидания на получение "Ковивака" находятся около двух тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что Центр имени Чумакова планирует увеличить поставки вакцины "КовиВак".

Видео: Youtube/Денис Стяжкин