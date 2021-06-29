Центр им. Чумакова планирует увеличить поставки вакцины «КовиВак»

Уже было выпущено миллион доз вакцины.

Заведующий отделом общей вирусологии Центра имени Чумакова Георгий Игнатьев на пресс-конференции заявил, что планируется в два раза увеличить поставки вакцины "КовиВак". Однако для этого необходимо получить для ее производства необходимое оборудование.

"При разработке технологии предполагалось, что мы будем использовать тонные ферментеры, мы сейчас еще их пока не получили, но это некоторые задержки поставки оборудования. При получении тонников объемы производства у нас увеличиваются примерно в два раза", — цитирует слова Георгия Игнатьева агентство городских новостей "Москва".

По словам Игнатьева, уже было выпущено порядка миллиона доз вакцины. Если центр до конца года получит необходимые реакторы, то будет выпущено еще миллион доз, отметил он.

Ранее Минздрав заявил, что все российские вакцины от коронавруса безопасны и способны обеспечить иммунитет тем, кто привился.

Видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"