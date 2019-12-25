В Москве появился "КовиВак"

Препарат в ограниченном количестве находится в 14 павильонах "Здоровой Москвы".

Москве появился "КовиВак". Об этом рассказали представители регионального правительства на сайте мэра российской столицы. Жители города могут привиться препаратом с 10 июля в 14 пунктах "Здоровая Москва".

Десятого июля в 14 павильонов "Здоровая Москва" поступила вакцина "КовиВак". Сделать прививку можно бесплатно без записи. сайт мэра Сергея Собянина

В каждом пункте находится ограниченная партия данного препарата - не более 850 доз. Найти павильоны, в которых есть вакцины, можно в Фестивальном парке, Парке Горького, сквере у префектуры САО, музее-заповеднике "Царицыно", парке Олимпийской деревни, сквере на улице Дружбы, парке "Перовский", заказнике "Теплый Стан", сквере у центра "Вдохновение", парке 50-летия Октября, парке имени 850-летия Москвы, Дюссельдорфском парке, парке "Северное Тушино", Гончаровском парке.

В Петербурге от коронавируса первично ревакцинировались 130 человек.

Фото: пресс-служба комздрава СПб