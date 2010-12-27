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В 63 года в зоопарке США умерла самая старая в мире горилла-невольница
Сегодня, 15:27
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nastya960

В 63 года в зоопарке США умерла самая старая в мире горилла-невольница

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В зоопарк гориллу привезли из города Буффало 31 год назад.

В американском зоопарке Литл-Рок, штат Арканзас в 63 года умерла старейшая жившая в неволе западная равнинная горилла по кличке Труди. Об этом сообщили на сайте зоопарка.

В зоопарк гориллу привезли из города Буффало 31 год назад. Как отметила директор зоопарка, им будет очень не хватать Труди, так как она стала "полноценным членом семьи". Труди всегда вела себя как вожак стаи, даже среди самцов. Такое поведение совсем нетипично для самок.

Западные равнинные гориллы живут до 40 лет в естественной среде. В неволе они могут прожить до 50 лет.

Видео: обезьяна научилась пользоваться лентой Instagram.

Видео: YouTube/ San Diego Zoo Safari Park

Теги: горилла, животные, обезьяна, сша
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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