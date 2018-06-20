Видео: обезьяна научилась пользоваться лентой Instagram

Она довольно уверенно листает ленту и выбирает понравившиеся ей фото, видео.

Instagram стал настолько необходимой частью жизни, что им научили пользоваться обезьяну. Видео, на котором запечатлена обезьяна, листающая ленту в социальной сети, позабавило пользователей Reddit.

Автор снимает, как обезьяна довольно уверенно и осмысленно листает ленту, останавливает внимание на тех или иных фотографиях, видео. На одном ролике она смотрит на шимпанзе, которую держит человек. После этого она смотрит видео со змеей, но затем снова возвращается к обезьяне.

Пользователи отмечают, что это еще раз доказывает теорию эволюции.

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Фото и видео: Reddit