В зоне спецоперации погиб военкор "РИА Новости" Ростислав Журавлев

Известно о ранении еще нескольких представителей СМИ.

Военный корреспондент информационного агентства "РИА Новостей" Ростислав Журавлев погиб при обстреле Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции.

Сегодня в результате обстрела гражданской машины, которая следовала от города Васильевка Запорожской области к селу Владимировка, погиб военный корреспондент РИА Новости Ростислав Журавлев. Евгений Балицкий, врио главы Запорожской области

В российском министерстве по обороне заметили, что ВСУ нанесли по группе журналистов удар кассетными боеприпасами. РТравмы различной степени тяжести получили еще четыре сотрудника отечественных СМИ. В настоящее время все пациенты оперативно перемещеныы полевые медицинские учреждения. Известно, что ранен фотокорреспондент "РИА Новостей" Константин Михальчевский. Его должнвы были отправить из Васильевки в город Мелитополь для лечения. Далее мужчина может быть отправлен в Крым. По предварительным сведениям, Михальчевский получил сквозное ранение нижних конечностей. Представитель "Известий" Роман Польшаков и оператор Дмитрий Шиков пострадали от обстрела ВСУ. Журналист отделался переломом ноги, осколочными ранениями ноги, живота и спины. У оператора медики зафиксировали осколочные ранения и перелом тазобедренных костей".

Прокуратура поддержала обвинение в отношении женщины по делу о смертельном ДТП в Красном Селе в октябре 2021 года.

Фото и видео: Минобороны России