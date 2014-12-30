Прокуратура поддержала обвинение в отношении женщины по делу о смертельном ДТП в Красном Селе в октябре 2021 года

Прокуратура Красносельского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении виновницы ДТП. Она признана виновной по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД при управлении транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.
По данным суда, в октябре 2021 года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения она врезалась в столб в Красном Селе.
В результате происшествия ее 37-летний пассажир получил травмы, из-за которых погиб на месте происшествия.
С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимой наказание в виде 5 лет 2 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил её права управления транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев.
Ранее сообщалось, что на севере КАД опрокинулся грузовик
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Pаспpодaжа таможенного конфиската за полцены!
Корейский видеорегистратор с радар-детектором, парктроником, с датчиками движения и удара и камерой заднего вида - обезопасит и защитит от штрафов, вот сайт------ https://e.vg/konfiscatu