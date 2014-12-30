Прокуратура поддержала обвинение в отношении женщины по делу о смертельном ДТП в Красном Селе в октябре 2021 года

Петербургский суд вынес приговор лихачке, которая врезалась в столб в Красном Селе и убила своего пассажира. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Прокуратура Красносельского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении виновницы ДТП. Она признана виновной по пункту "а" части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД при управлении транспортным средством лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, что повлекло по неосторожности смерть человека). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным суда, в октябре 2021 года обвиняемая в состоянии алкогольного опьянения она врезалась в столб в Красном Селе.

В результате происшествия ее 37-летний пассажир получил травмы, из-за которых погиб на месте происшествия.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимой наказание в виде 5 лет 2 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, а также лишил её права управления транспортными средствами сроком на 2 года 6 месяцев.

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Фото: Piter.TV