В зоне СВО применили новейшую огнеметную систему "Тосочка"

Военнослужащие оценили обновленные характеристики российской техники.

Боевой расчет тяжелой огнеметной системы ТОС-2 "Тосочка" от российских подразделений радиационной химической и биологической защиты при Центральном военном округе уничтожил скопление украинской пехоты на одном из укрепленных районов, расположенных в зоне специальной военной операции. Специалисты высоко оценили характеристики техники, которые увеличились за счет усиления огневой мощи, повышенного уровня мобильности

Привязавшись к местности, экипаж провел пуск термобарическим снарядом повышенной дальности, успешно поразив скопление пехоты противника, сконцентрированной в укрепленном районе. пресс-служба Минобороны РФ

Напомним, что "Тосочка" отличается от стоящих сегодня на вооружении ТОС-1 "Буратино" и ТОС-1А "Солнцепек" улучшенными тактико-техническими параметрами. В частности, данный комплекс имеет колесное шасси автомобиля "Урал" с повышенной проходимостью, а также увеличенную дальность стрельбы, автоматизированные системы прицеливания, стрельбы и управления огнем. Средство стрельбы оборудовано краном-манипулятором.

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Фото и видео: Минобороны России