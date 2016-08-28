Сергей Зыбинский рассказал о работе "Запада" на СВО.

Бойцы "Западной" группировки российских Вооруженных сил за последние сутки проведения специальной военной операции нанесли авиационные удары по позициям Вооруженных сил Украины на купянском направлении. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 17 октября сделал руководитель пресс-службы "Запада" Сергей Зыбинский. Дополнительно боевые расчеты тяжелых огнеметных систем ликвидировали места скопления местных националистов в районах Чернищина и Тимковки.

Экипажи бомбардировщиков Су-34 нанесли авиационные удары по пунктам временной дислокации подразделений 43-й механизированной бригады и 7-го отдельного стрелкового батальона в районах Новолюбовки и Песчаного. Сергей Зыбинский, глава пресс-службы "Запада"

Во время борьбы отечественная артиллерия уничтожила гаубицу Д-20 и две самоходные артиллерийские установки 2С1 "Гвоздика" в районах таких населенных пунктов Редьковка, Новомихайловка и Степовая. Сергей Зыинский заметил,тчто украинские ационалисты потеряли до двух рот личного состава, две бронированные машины, два танка, один пикап, один беспилотник и один микроавтобус.

На Южнодонецком направлении сорвали четыре попытки ротации украинских войск.

Фото и видео: Минобороны России