Олег Чехов рассказал о работе "Востока" на СВО.

Российские военнослужащие из "Восточной" группировки сил в зоне проведения специальной военной операции за последние сутки сорвали четыре попытки ротации украинских войск на южнодонецком направлении. Соответствующей информацией в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 17 октября сделал руководитель пресс-службы "Востока" Олег Чехов. Работа проведена при участии артиллерии. Противник пытался проникнуть на территорию вблизи населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорское и Новодаровка. Дополнительно артиллерия ликвидирована на участке две разведывательные группы ВСУ и склад боеприпасов.

Артиллерийским огнем уничтожены две разведгруппы ВСУ в районах Урожайного и Старомайорского, а также склад боеприпасов севернее Никольского. Барражирующим боеприпасом "Ланцет" уничтожена БМП-2 ВСУ в районе Угледара. Олег Чехов, глава пресс-службы "Востока"

Во время контрбатарейной борьбы ВСУ потеряли буксируемые гаубицы "Мста-Б", "Гиацинт-Б" и три минометных расчета. Авиация уничтожила места сосредоточения живой силы и техники подразделений 79-й десантно-штурмовой бригады в Новомихайловке, 58-й мотопехотной бригады в районе Урожайного, 128-й бригады территориальной обороны, расположенной в районе Старомайорского и в северном направлении от Приютного.

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Фото и видео: Минобороны России