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В жилом доме в Кандалакше Мурманской области произошел пожар
Сегодня, 8:08
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В жилом доме в Кандалакше Мурманской области произошел пожар

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Из огня пожарные спасли двух человек.

Пожар произошел в жилом доме в Кандалакше Мурманской области. Об этом журналистам ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Известно, что загорелось двухэтажное деревянное здание по улице Спекова.

Горят два подъезда и кровля на общей площади 1,6 тысячи квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли со стороны третьего подъезда

пресс-служба ГУ МЧС по региону

Локализовать возгорания представители экстренной службы смогли в 06:56 утра по московскому времени. Пожарные смогли вывести из пламени двух человек. Ранее из дома были эвакуированы 15 жильцов.

В общей сложности в тушении принимают участие 50 человек личного состава ГУ МЧС, а также 14 единиц спецтехники.

По делу о пожаре в Красноярске задержали двух человек.

Фото: ГУ МЧС по Мурманской области

Теги: кандалакша, мурманская область, регионы
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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