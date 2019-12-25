В жилом доме в Кандалакше Мурманской области произошел пожар

Из огня пожарные спасли двух человек.

Пожар произошел в жилом доме в Кандалакше Мурманской области. Об этом журналистам ТАСС рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Известно, что загорелось двухэтажное деревянное здание по улице Спекова.

Горят два подъезда и кровля на общей площади 1,6 тысячи квадратных метров. Произошло частичное обрушение кровли со стороны третьего подъезда пресс-служба ГУ МЧС по региону

Локализовать возгорания представители экстренной службы смогли в 06:56 утра по московскому времени. Пожарные смогли вывести из пламени двух человек. Ранее из дома были эвакуированы 15 жильцов.

В общей сложности в тушении принимают участие 50 человек личного состава ГУ МЧС, а также 14 единиц спецтехники.

По делу о пожаре в Красноярске задержали двух человек.

Фото: ГУ МЧС по Мурманской области