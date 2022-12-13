Осадки выпали Лемболово, Волосово, поселок имени Морозова

Сегодня, 4 мая, в Зеленогорске выпал майский снег. Об этом сообщили жители в соцсети "ВКонтакте".

Пользователь Виталий Лабортас на своей странице опубликовал фото и ролик с белыми хлопьями. Погодное явление мужчина заснял утром из окна.

В Зеленогорске пошёл снег. А помните в апреле было +20? Виталий Лабортас, очевидец

В социальных сетях комментаторы рассказали, что осадки настигли Лемболово, Волосово, поселок имени Морозова. Возможно, снежок выпадет и в Петербурге. Прогнозом погоды поделился ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге четверг станет самым холодным днем на этой неделе.

Видео: ВКонтакте / Виталий Лабортас