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Синоптик Леус рассказал, когда в Петербурге станет тепло
Сегодня, 11:24
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Синоптик Леус рассказал, когда в Петербурге станет тепло

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Солнечной погодой можно будет насладиться на следующей неделе.

Холодная погода задержится в Петербурге до выходных. В субботу и воскресенье в город придет тепло. Об этом сообщил в своем tg-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус. 

Арктическое вторжение, стартовавшее сегодня в Северной столице, достигнет апогея в ближайшие сутки: предстоящей ночью и в ночь на субботу в городе около 0 градусов.

Михаил Леус, синоптик

В пятницу столбики термометров покажут +5...+7 градусов. В этот день выходить на улицу без зонта не стоит. В Северной столице обещают дождь и мокрый снег.

В субботу тоже выпадут осадки. Петербуржцы почувствуют потепление. Воздух прогреется до +8...+10 градусов. В воскресенье будет +12 градусов.

Следующая неделя будет теплой и солнечной. 8 мая обещают +14 градусов, а в День Победы столбики термометров покажут +16...+18 градусов.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге четверг станет самым холодным днем на этой неделе.

Фото: Pxhere

 

Теги: леус, май, прогноз погоды, тепло, фобос
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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