Синоптик Леус рассказал, когда в Петербурге станет тепло

Солнечной погодой можно будет насладиться на следующей неделе.

Холодная погода задержится в Петербурге до выходных. В субботу и воскресенье в город придет тепло. Об этом сообщил в своем tg-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

Арктическое вторжение, стартовавшее сегодня в Северной столице, достигнет апогея в ближайшие сутки: предстоящей ночью и в ночь на субботу в городе около 0 градусов. Михаил Леус, синоптик

В пятницу столбики термометров покажут +5...+7 градусов. В этот день выходить на улицу без зонта не стоит. В Северной столице обещают дождь и мокрый снег.

В субботу тоже выпадут осадки. Петербуржцы почувствуют потепление. Воздух прогреется до +8...+10 градусов. В воскресенье будет +12 градусов.

Следующая неделя будет теплой и солнечной. 8 мая обещают +14 градусов, а в День Победы столбики термометров покажут +16...+18 градусов.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге четверг станет самым холодным днем на этой неделе.

Фото: Pxhere