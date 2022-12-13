В Петербурге четверг станет самым холодным днем на этой неделе

Максимальная температура воздуха составит +7 градусов.

Сегодня, 4 мая, на погоду в Петербурге будет влиять тыловая часть циклона. В городе значительно похолодает. Об этом сообщил в своем tg-канале ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, в городе ожидается облачная с прояснениями погода. В некоторых районах пройдут небольшие дожди. Местами выпадет мокрый снег.

Максимальная температура воздуха составит +7 градусов. В Ленобласти столбики термометров покажут +8 градусов.

Подует северо-западный ветер со скоростью 10 м/с. Атмосферное давление подрастет и составит 767 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

В пятницу сохранится плохая погода. Холода пока не отступят.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти 4 мая местами пройдёт мокрый снег.

Фото: Pxhere