В здании районной администрации Донецка нашли взрывное устройство

В здании районной администрации в Донецке обнаружили взрывное устройство. Об этом сообщили в центре общественных связей министерства внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Информация о заложенном ВУ поступила полицейским 1 февраля около 13 часов (12:00 по мск). По указанному адресу незамедлительно выехали правоохранители.
В ходе обследования на третьем этаже административного здания было обнаружено самодельное взрывное устройство, оснащенное дополнительными поражающими элементами.
из сообщения МВД ДНР
Прибывшие на место ЧП специалисты обезвредили взрывное устройство с использованием спецоборудования.
В настоящее время правоохранители устанавливают причастных к совершению преступления.
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Фото: pixabay.com
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