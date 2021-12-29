  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В здании районной администрации Донецка нашли взрывное устройство
Сегодня, 16:27
82
phil_k Добавить в Яндекс.Новости

В здании районной администрации Донецка нашли взрывное устройство

0 0

ВУ было оснащено дополнительными поражающими элементами.

В здании районной администрации в Донецке обнаружили взрывное устройство. Об этом сообщили в центре общественных связей министерства внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Информация о заложенном ВУ поступила полицейским 1 февраля около 13 часов (12:00 по мск). По указанному адресу незамедлительно выехали правоохранители.

В ходе обследования на третьем этаже административного здания было обнаружено самодельное взрывное устройство, оснащенное дополнительными поражающими элементами.

из сообщения МВД ДНР

Прибывшие на место ЧП специалисты обезвредили взрывное устройство с использованием спецоборудования.

В настоящее время правоохранители устанавливают причастных к совершению преступления.

Ранее в Ингушетии напали на ответившего на ультиматум Кадырова общественника.

Фото: pixabay.com

Теги: взрывное устройство, донецк, сообщение о минировании
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии