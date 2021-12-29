В здании районной администрации Донецка нашли взрывное устройство

ВУ было оснащено дополнительными поражающими элементами.

В здании районной администрации в Донецке обнаружили взрывное устройство. Об этом сообщили в центре общественных связей министерства внутренних дел самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Информация о заложенном ВУ поступила полицейским 1 февраля около 13 часов (12:00 по мск). По указанному адресу незамедлительно выехали правоохранители.

В ходе обследования на третьем этаже административного здания было обнаружено самодельное взрывное устройство, оснащенное дополнительными поражающими элементами. из сообщения МВД ДНР

Прибывшие на место ЧП специалисты обезвредили взрывное устройство с использованием спецоборудования.

В настоящее время правоохранители устанавливают причастных к совершению преступления.

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