В Ингушетии напали на ответившего на ультиматум Кадырова общественника

Сараджин Султыгов написал заявление в полицию.

На руководителя общественного движения "Мехк-Кхел" Сараджина Султыгова напали двое неизвестных. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах Ингушетии.

По информации собеседника агентства, злоумышленники постучались в дверь квартиры Султыгова, а когда он им открыл, один из них ударил общественника. Другой снимал происходящее на камеру мобильного телефона. После этого мужчины скрылись с места проиcшествия.

Отмечается, что Султыгов серьезных травм не получил. Он уже написал заявление в полицию.

Напомним, в середине января глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у народа Ингушетии есть три дня, чтобы предъявить ему обвинения. Он выразил готовность ответить на все претензии, однако подчеркнул, что они должны быть предъявлены ингушами в целом или отдельными лицами. В противном Кадыров пригрозил "спросить сполна" с тех, кто пытается очернить его честь.

Позже Сараджин Султыгов записал ответное видеообращение, в котором озвучил три претензии Ингушетии к Кадырову: вопрос границ между республиками, нелицеприятные высказывания чеченских чиновников в адрес ингушского народа и действия к беженцам из Ингушетии, которые проживали в Грозном во время военной кампании.

Несмотря на ответ Султыгова, Кадыров заявил, что никто из ингушского народа не обратился к старейшинам или к нему самому и не высказал обвинений.

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Фото: Facebook / mehkkhelcom

Видео: Youtube / Фортанга Org