Кадыров дал три дня народу Ингушетии на предъявление ему обвинений

Он призвал ингушей обосновать обвинения по законам российского государства или шариата.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что у народа Ингушетии есть три дня, чтобы предъявить ему обвинения. Обращение политика прозвучало в ходе прямого эфира на его неофициальной странице в социальной сети Instagram.

Отсчет начался 12 января в 17:30. Кадыров призвал ингушей обосновать обвинения по законам российского государства или шариата.

Большая просьба к ингушскому народу! Если я ваш враг — определите степень вины и наказания. Скажите, что вы хотите сделать: избить, изгнать, убить. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Он отметил, что готов ответить на все претензии, однако они должны быть предъявлены народом Ингушетии в целом или отдельными лицами. В противном случае глава Чечни намерен "спросить сполна" с тех, кто пытается очернить его честь.

Напомним, между республиками происходит земельный конфликт о пограничных территориях, который ранее перерос в массовые протесты в Ингушетии. Летом 2018 года по подписанному соглашению Чечне отошли несколько земель, которые некоторые представители соседей считают исконно ингушскими, что и стало причиной раздора.

Ранее Кадыров заявил, что не входит в близкое окружение Путина.

Видео: Instagram/ya_pomoshnik_kra_95