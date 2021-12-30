Кадыров заявил, что не входит в близкое окружение Путина

Кадыров при этом заметил, что все же обладает связями как глава региона.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что не входит в близкое окружение российского президента Владимира Путина. При этом губернатор заметил, что при необходимости может позвонить лидеру страны. Такое заявление чиновник сделал во время прямого эфира в собственном Instagram-аккаунте.

Да, связи у меня есть. Я думаю, что меня терпят, прощают и поддерживают благодаря бывшим дружеским отношениям Ахмата-Хаджи и Владимира Путина. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Рамзан Кадыров уточнил, что ему никто не говорит сверху как делать какие-либо заявления, в том числе и те, которые затрагивают Украину.

Кадыров назвал слова о присоединении Украины к России личным мнением.

Фото и видео: РИА Новости