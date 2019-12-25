Глава Чечни объяснил, почему сделал заявление о присоединении территории Украины к РФ.

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал слова о присоединении Украины к России личным мнением. Такое заявление губернатор региона сделал в собственном аккаунте в Instagram во время прямого эфира. По словам чиновника, он говорил не от имени должностного лица, а как человек, высказавший личное мнение. Он поддерживает возможное присоединение территории соседнего государства в том случае, если президент Владимир Зеленский продолжит проводить агрессивную антироссийскую политику. Кадыров добавил, что способен самостоятельно решить украинскую проблему.

Судьба и безопасность нашего государства сейчас находятся в крайне тяжелой ситуации — западные, европейские государства потихоньку приближаются на границы нашего государства, поэтому в любое время могут быть проблемы. Рамзан Кадыров, глава Чечни

Кадыров уточнил, что если Россия сдаст свои позиции, Запад сможет диктовать Москве и другим государствам собственные условия. Себя чиновник назвал беспокоящимся о своей респукблике, регионе, стране и народе человеке с личным мнением.

На Украине рассказали о страхе Зеленского перед Кадыровым.

Фото и видео: Вконтакте / Рамзан Кадыров